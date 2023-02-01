SGK alacakları da yapılandırma kapsamında: 3,2 milyon iş yeri, 14,6 milyon sigortalı faydalanacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük borç yapılandırma paketi ile vergi dairelerine ödenmesi gereken 521 milyar liraya yapılandırma imkanı geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 'kamuya olan borçların yapılandırılmasına dair kanun teklifi'nin etki analizinden yapılan değerlendirmeye göre vergi dairelerine borçlu sayısı 14 milyon 156 bin 341 kişi olarak belirlendi.

Teklif kapsamında 7 milyon 691 bin 666 kişinin 2 bin liranın altındaki 4,5 milyar lira borcu terkin edilecek. Bu sayının toplam borçlu sayısından düşüldüğünde geriye 6 milyon 464 bin 675 borçlu kalacak. Teklifin kanunlaşması halinde vergi daireleri tarafından 43,5 milyar lira, SGK tarafından ise 47,8 milyar liralık tahsilat yapılabileceği öngörüldü.