Müsilaj eylem planı hazır! Marmara'da artık bu görüntü olmayacak
Denizlerdeki müsilaj riskine karşı yeni tedbirler devreye giriyor. 1.205 metre yüzer bariyer çekilerek denizi kirleten faktörler elimine edilecek, mobil ekipler atık toplayacak, 52 noktadan yılda 63 dalış yapılacak. Tedbirlerin maliyeti 16 milyon lira.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 09:30, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 08:41
Müsilaj problemi ile mücadele kapsamında yürürlüğe konulan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar neticesinde "Marmara Denizi için Atık Yönetimi ve Deniz Çöpleri Bölgesel Eylem Planı" hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından toplam 20 mobil ekip, 24 plaj temizlik personeli, 4 plaj temizlik makinesi ve 6 mekanik süpürme aracının temin edilmesi, 1.205 metre yüzer bariyer çekilmesi ve 52 noktadan yılda 63 kez dalış yapılması planlandı.
Çalışmalar dört başlık altında yürütülecek. Bunlar şu şekilde:
Akarsuların denize ulaştığı noktalara kalıcı bariyerler çekilecek ve buralar düzenli olarak temizlenecek.
Halk plajlarında daimi temizlik ekipleri bulundurulacak.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız