Bastonlu katil emekli uzman jandarma 'seri katil' çıktı

BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ ÖTEKİNİ YANINA ÇAĞIRDI

DHA'da yer alan habere göre evden çıkan Aslan, 20 kilometre uzaklıktaki Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğlu Erol Aslan'ın evine gitti. Oğlunu da vurarak öldüren Mehmet Aslan, diğer oğlu Osman Aslan'ı da eve çağırdı.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Apartman girişinde karşıladığı oğlu Osman Aslan'ı da tabancayla ağır yaralayan Mehmet Aslan, yürüyerek gittiği durakta minibüs beklerken polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Bozüyük Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet Aslan, dün çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

İKİNCİ OĞLU DA HAYATINI KAYBETTİ

Osman Aslan da tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde verdiği 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

ÜÇÜNCÜ OĞLU 10 YILDIR KAYIPMIŞ

Mehmet ve Fatma Aslan çiftinin evli ve 2 çocuğu bulunan 3'üncü çocuğu Birol Aslan'ın (56) ise 2013 yılı haziran ayından bu yana kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

İŞE GİTMEK İÇİN EVİNDEN ÇIKTI HABER YOK

Seyitgazi ilçesinde orman muhafaza memuru olarak çalışırken, işe gitmek için evinden çıkan Birol Aslan'dan bir daha haber alınamadığı, eşinin jandarmaya kayıp başvurusu yaptığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda Birol Aslan'a ulaşılamadığı ifade edildi.

KARDEŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yaklaşık 2 yıl önce Birol Aslan'ın eşi Ayşe Aslan ile kardeşi Osman Aslan'ın bir televizyon programına çıktığı, ancak herhangi bir sonuç alınamadığı bildirildi. Osman Aslan'ın programda, kardeşi Birol Aslan'ın öldürülmüş olabileceğinden endişe ettiğini belirterek bulunması için yardım istediği öğrenildi.

Birol Aslan, halen kayıp olarak aranıyor.