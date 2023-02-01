Haber siteleri artık resmi ilan ve reklam yayımlayabilecek
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 09:16, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 11:11
Basın İlan Kurumu'nun (BİK), gazete ve dergilere yönelik hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde değişiklikleri öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelik'teki değişiklik ile birlikte internet haber siteleri, 1 Nisan 2023'ten itibaren BİK'e ait resmi ilan ve reklamları yayımlaması bekleniyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız