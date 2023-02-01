Kastamonu'da cenazeye gidenleri taşıyan otobüs devrildi, 13 kişi yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 10:09, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 11:13
İstanbul'dan Taşköprü ilçesinin Yazıhamit köyüne cenazeye gidenlerin bulunduğu Esenler Belediyesine ait sürücüsü öğrenilemeyen 34 EEA 343 plakalı otobüs, Yazıhamit köyü mevkiinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız