Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 10:25, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 11:14
S.K. yönetimindeki 34 ES 1821 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki M.Ö (66) ve B.K. (68) olay yerinde hayatını kaybetti, D.Ö. (58) yaralandı.
Otomobilde sıkışan D.Ö. Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin, Giresun'da bir yakınlarının cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız