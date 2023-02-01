Dolar ne kadar oldu?
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,81 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 17:19, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 18:19
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8110
|18,8120
|18,8140
|18,8150
|Avro
|20,4090
|20,4100
|20,5170
|20,5180
|Sterlin
|23,0980
|23,2140
|23,2230
|23,3150
|İsviçre Frangı
|20,3320
|20,4340
|20,5560
|20,6260
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7810
|18,8610
|18,7840
|18,8340
|Avro
|20,3690
|20,4490
|20,4770
|20,5370
|Sterlin
|23,0380
|23,2480
|23,1630
|23,3630