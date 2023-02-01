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Yurt dışındayken annesiyle bağlantı problemi yaşayan girişimciden orta yaş üstüne özel uygulama

Hacettepe Teknokent bünyesinde geliştirilen mobil ve internet tabanlı Senyorapp uygulamasıyla, orta yaş üstü bireylerin, yaş alma süreçlerini daha sağlıklı ve verimli sürdürmeleri hedefleniyor- Senyorapp şirketinin kurucusu mühendis Ayşenur Kaya Yalçın:- "Güzel bir büyüme sergiliyoruz, iyi bir trenddeyiz. Bu trend ile hem Türkiye pazarında daha çok büyümeyi hem de Avrupa pazarında ilk denemelerimizi yapmayı ve o pazarlara açılmayı planlıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 11:16, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 12:29
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- ABD'de çalıştığı dönemde annesiyle bağlantı problemi yaşayan mühendis Ayşenur Kaya Yalçın ve ekibinin geliştirdiği Senyorapp uygulamasıyla, orta yaş üstü bireylerin yaş alma süreçlerini daha sağlıklı sürdürmeleri hedefleniyor.

Ayşenur Kaya Yalçın, Türkiye'de kimya mühendisliği eğitiminin ardından, yüksek lisans için Amerika'ya gitti. O dönemde annesiyle görüntülü bağlantı kurmakta zorlanan Yalçın, araştırmaları sonrası Türkiye'de sağlıklı yaş alma sürecine ilişkin bir uygulama olmadığını belirledi.

Yalçın, bir ekip kurarak 50 yaş üzeri bireyler için özel içerikler sunan uygulama için harekete geçti.

Hacettepe Teknokent Ön Kuluçka Merkezi'nde başladıkları girişimcilik yoluna Kuluçka Merkezi'nde devam eden Yalçın ve ekibi, 50 yaş üzeri bireylere hitap eden "sağlıklı yaş alma uygulaması" Senyorapp'i geliştirdi.

50 yaş üzeri bireylerin sürekli öğrenme deneyimiyle aktif ve sosyal yaşamlarını sürdürebilir kılmasını, yaş alma süreçlerini daha sağlıklı ve verimle sürdürmesini hedefleyen mobil ve internet tabanlı uygulamanın fikir sahibi Yalçın, hedeflerinin yurt dışı pazarına açılmak olduğunu söyledi.

- "Yaşlı kelimesini kullanmak Senyorapp'te yasak"

Senyorapp şirketinin kurucusu Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de çalışırken yaşadığı sorunun ardından Türkiye'ye dönerek fikrini uygulamaya dönüştürmeye karar verdiğini anlattı.

Yalçın, "yaşlı" kelimesini kullanmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşlı kelimesini kullanmanın Senyorapp'te yasak olduğunu söylemem lazım. Biz yaşlı demiyoruz, senyor diyoruz. Onları yaşlarıyla değil, tecrübelerine göre değerlendiriyoruz. 50 yaş üstüne özel hitap ediyoruz ve sağlıklı yaş alma sürecinin gereklilikleri olan sürekli öğrenme deneyimi, aktif yaşam ve aynı zamanda sosyal yaşamı ve bunların sürekliliğini Senyorapp'de dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Haftalık 30 ila 50 arası değişen canlı ve online etkinliklerimiz var."

- Dijital okuryazarlık eğitimi

Uygulamanın geliştirilme süreci ve kullanım aşamasında gerontologlarla (yaşlılık bilimi uzmanı) aktif şekilde çalıştıklarını belirten Yalçın, uygulama içindeki eğitimlerin de bu uzmanlarca verildiğini ifade etti.

Dijital okuryazarlık konusuna daha çok ağırlık verdiklerine işaret eden Yalçın, "Senyorapp'in ana amacı aslında ilerleyen yaşlarda senyorların bağımsız ve keyifli bir yaşam sürmesini sağlamak. Bunun da ancak hem dijital okuryazarlık, hem de genel kültür bilgilerini sürekli yenileyerek olacağını biliyoruz." diye konuştu.

Yalçın, uygulama içinde e-Ticaret, e-Devlet ve e-Nabız gibi uygulamaların kullanımına ilişkin uzmanlar tarafından hazırlanan içeriklerin de yer aldığını söyledi.

- "Şu anda bizim için Türkiye masmavi bir okyanus"

Herhangi bir akıllı cihazla uygulamanın kullanılabilmesinin mümkün olduğunu aktaran Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda 4 bin 400'den fazla kullanıcımız var. Aylık ortalama kullanıcı bazında yüzde 30 büyüyoruz ve kullanıcılarımızın yüzde 40'ı aktif olarak Senyorapp'i kullanıyor. Güzel bir büyüme sergiliyoruz, iyi bir trenddeyiz. Bu trend ile birlikte hem Türkiye pazarında daha çok büyümeyi hem de Avrupa pazarında ilk denemelerimizi yapmayı ve o pazarlara açılmayı planlıyoruz."

Şu an Türkiye'de 3 büyük sigorta ve banka şirketiyle çalıştıklarını da kaydeden Yalçın, Türkiye pazarından sonra Avrupa, daha sonrasında da Amerika pazarına da açılmayı hedeflediklerini söyledi.

Yalçın, yaş teknolojileri noktasında Türkiye'deki tek girişim olduklarını ifade ederek, "İlerleyen yıllarla birlikte yaş teknolojileri pazarının daha da büyüyeceğini düşünüyoruz. Şu anda bizim için Türkiye masmavi bir okyanus. Ama Avrupa'ya gittiğimizde, Amerika'ya gittiğimizde farklı. Rakibimiz sayılmasa bile benzer işleri yapan uygulamalar var." diye konuştu.

- "Teknoloji konusunda yardıma ihtiyacı gözlemliyoruz"

Senyorapp bünyesinde yaşlılık bilimi uzmanı olarak çalışan Melike Irmak ise uygulama bünyesinde çalışacak uzmanların da bir eğitim sürecinden geçtiğini ifade etti.

Irmak, içerik üreticisi uzmanların kısa bir deneme sürecinden sonra eğitimlere başladığını ve bu şekilde iki taraflı aktif bir model oluştuğunu söyledi.

Senyorapp bünyesinde çalışmaya başladıktan sonra orta yaş üstü bireyleri daha aktif gözlemleme imkanı bulduğunu aktaran Irmak, "Senyorların teknoloji konusunda birçok yardıma ihtiyacı olduğunu gözlemliyoruz. Bizim uygulamamız sayesinde o eksikliklerini kapatarak daha aktif yaş almalarını sağlıyoruz. Bu şekilde çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Irmak, canlı yayın formatındaki eğitimlere katılım sağlanamaması durumunda kayıtlar aracılığıyla sonradan da takip edilebildiğini aktardı.

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