Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle aranan hükümlü yakalandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 12:07, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 12:09
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yakalanan E.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız