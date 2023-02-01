CHP'den 'şehir hastaneleri' açıklaması

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Grup Toplantısı'nda altılı masanın mutabakat metninde "şehir hastanelerini kapatma" vaadinin yer aldığını ifade ettiğini söyledi.

Şehir hastanelerinin kapatılacağı ifadesinin doğru olmadığını dile getiren Şahin, "Bizim ortak metnimizde 'Şehir hastanelerini kapatacağız.' diye bir ibare yoktur. Açılmış olan hastaneler elbette hizmete devam edecektir." diye konuştu.

Şehir hastanelerinin Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği ve yolsuzluğu olduğunu savunan Şahin, "Çünkü 25 yıl boyunca döviz bazında Amerika'nın, Avrupa'nın enflasyonu oranında milletimizin kaynaklarını yabancı, yandaş şirketlere aktarmak durumunda kaldığımız şirketlerdir. Şehir hastanelerinin devasa kamu zararı vardır. Bu projelerin maliyetlerinin çok yüksek olduğunu defalarca dile getirdik. AK Parti'nin şehir hastaneleri üzerinden yaptığı yolsuzluğun önünü keseceğiz, 'şehir hastanelerini kapatacağız' diyen kimse yok." dedi.

- "Bir hırsız takımı memleketin emeğinin altını oymaya devam ediyor"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de düzenlediği basın toplantısında, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO), açıkladığı fındık fiyatlarıyla piyasa fiyatlarında düşüş yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

TMO'nun izlediği fiyat politikasının hızla artan fındık fiyatlarının önünü kesmeye yönelik bir hamle olduğunu ileri süren Adıgüzel, "Devletin kurumu bir yabancı kartele taşeronluk yapmaktadır. Dün Ordu'da fındık fiyatı 62 iken açıklanan TMO rakamlarıyla 55 liraya gerilemiştir. Birkaç iyi adam ülke adına ve çiftçilik adına mücadele verirken bir hırsız takımı, bir çete, memleketin ve fındık üreticisinin değerlerinin emeğinin altını oymaya devam etmektedir. Yazıklar olsun diyorum." dedi.