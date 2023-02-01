Batman, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 68 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Batman, Şırnak ve Siirt'te kar nedeniyle 68 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 14:22, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 14:24
Batman İl Özel İdaresinden alınan bilgilere göre, Sason ve Kozluk ilçesine bağlı 50 köy ve mezranın yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde 4 günden bu yana aralıklarla etkili olan kar, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı 2 ilçedeki, 1 belde, 7 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Siirt'in Pervari, Eruh ve Baykan ilçelerinde 9 köy yolu kardan ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız