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BBP Genel Başkanı Destici'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden 89 yaşındaki babası Ali İhsan Destici son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 18:15, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 18:19
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BBP Genel Başkanı Destici'nin babası son yolculuğuna uğurlandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici, Emek Mahallesi'nde yaşadığı evde fenalaşarak 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Destici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Babasının vefat ettiği haberini alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, karayoluyla Ankara'dan Eskişehir'e geldi. Memleketi Günyüzü ilçesi Gecek Mahallesi'nde defnedilecek olan Ali İhsan Destici'nin cenazesi evine ulaştı. Gecek Camii'nde kılınan cenaze namazına; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Destici ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Mustafa Destici'nin kardeşi Mehmet Akif Destici kıldırdı. Cenaze namazı sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yaptı. Konuşmasında Ali İhsan Destici'nin geride hayırlı evlatlar bıraktığını söyleyen Şentop,

"Geriye hayırlı, kendisini duayla anacak salih evlatlar bırakmak, amel defterinin kapanmamasına da vesile olmaktadır. Ne kadar yaşarsan yaşa, istediğin kadar yaşa öleceksin. Ölüm ve hayat birbirini takip ediyor zaten. Dolayısıyla ölüm tam vaktinde geliyor. Bize göre bazen erken diyoruz, bazen geç diyoruz ama cenabı Hakk'ın takdir etmiş olduğu dakikalar dolunca buradaki hayat sona eriyor. Ama 2 şey bizi müteselli kılıyor bu dünyada. Birincisi, ölüm bir son değil. Bu dünyadaki bir hayatın bitişi, bir başka hayatın başlamasıdır. 'O ölümü ve hayatı yaratmıştır', bizi imtihan etmek için. Ama önce ölümü söylüyor, daha sonra hayatı söylüyor. Yani önce ölüydük hepimiz. Cenabı Hak bize hayat verdi bu dünyada. Sonra ölüyoruz, sonra başka bir hayata geçiyoruz ve orada da cenabı hak bir hayat verecek. Onun için ahiret hayatına inanmak bizim için imanın esaslarından biri. Dolayısıyla başka bir hayat başlıyor ve biz o hayata gidenlerin peşinden muhakkak gideceğiz. Bizi teselli eden ikinci husus da şudur, Kur'an-ı Kerim'de de var, 'ahiret hayatı senin için buradaki, birinci hayattan' daha hayırlıdır' diyor. Ölenler bu hayatı terk edip daha iyi bir hayata gidiyorlar. Dolayısıyla bu bizi burada teselli ediyor. Ölenlerin, yakınlarımızın arkasından. Cenabı Allah rahmet eylesin, mekanını cennet eylesin. Geriye hayırlı, kendisini duayla anacak salih evlatlar bırakmak, amel defterinin kapanmamasına da vesile olmaktadır. Biz buna şahidiz, hayırlı evlatlar geride bırakmıştır. Amel defteri de kapanmayacaktır Ali İhsan amcamızın. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

"Hiçbir eza cefa çekmeden, kuran okuyup, ikindi namazını annemle birlikte kılmış, daha sonra uzanıp ruhunu teslim etti"

TBMM Başkanı Şentop'un ardından konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz bugün bir acı yaşıyoruz. Babamızı, aynı zamanda hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Müsterihim. 5-6 yaşımdan beri babamı tanıyorum. 50 yıldır tanıyorum ki köyümüzde, ilçemizde, şehrimizde, Türkiye'de pek çok tanıyan kardeşimiz var. Biz de, onlar da şahitlik ederiz ki biz babamızın bir yanlışlık içinde olduğunu hiç görmedik. Bizim için en büyük kazanç bu. Onun için müsterihim. İkincisi, babam emrolunduğu gibi bir hayat yaşadı. Yine buna sizler de şahitsiniz. Onun için müsterihim. Üçüncüsü de, dün hastalık çekmeden, hiçbir eza cefa çekmeden, Kur'an okuyup, ikindi namazını annemle birlikte kılmış, daha sonra uzanıp ruhunu teslim etti. Eceliyle rahmetli oldu. Onun için müsterihim. Biz ondan razıydık, Allah da kendisinden razı olsun. Peygamber Efendimizin Livaül hamd sancağı altında buluştursun cümlemizi inşallah. Buraya uzaktan, yakından gelen bütün kardeşlerime, bütün dostlarıma, bütün devlet erkanımıza, emniyet güçlerimize, askerimize herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim babamızın ve ahirete intikal eden tüm babalarımızın ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Burası bir Selçuklu köyü, bir medrese köyü. 1200 yılından beri ehli sünnete bağlı, Türklük bilincinde, şuurunda. İslam ahlakı ve fazileti üzerine yaşayan ve yaşatan insanların şehri. Buradan Sivrihisar Medresesi, oradan Fatih Medresesi, dedemiz Ulu Hafız Osman Efendi de 14 yıl Fatih Medresesi'nde müderrislik yapmış birisiydi. Babamız da onun izinden gitti. Allah sırasıyla razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Destici'nin cenazesi, omuzlarda taşınarak Gecek Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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