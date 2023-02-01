50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
Teklifin ilk maddesi kabul edildi. Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 22:50, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 23:48
TBMM Genel Kurulunda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi kabul edildi.
Kabul edilen maddeye göre, Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.
TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin ilk maddesinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız