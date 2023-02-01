Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Şubat 2023 20:32, Son Güncelleme : 01 Şubat 2023 20:31
İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan H.A'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti.
Şüphelinin annesine ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler, H.A'yı burada gözaltına aldı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız