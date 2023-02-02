2 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Başkanı Silvia Del Rosario Giacoppo ile bir araya gelecek.

(Ankara/10.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ATO Congresium'da 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılışına katılacak.

Oktay, Samsun'da Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'na, Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda "Gönül Coğrafyası Kampı Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Samsun/14.30/17.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenecek "5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı" programına katılacak.

(Ankara/14.45)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

3- TBMM'den

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi; İçişleri Komisyonunda, Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Genel Kurulda, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(11.00/14.00/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programına katılacak.

(İstanbul/18.30)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi Açılış Töreni ile Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri programına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00/17.00)

3- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Yüzyılı Zirvesi Para Sohbetleri Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve ardından Şuhut Yolu Açılış Töreni'ne katılacak.

(Afyonkarahisar/10.00/10.30/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Tematik Kış Kampları etkinliğine katılacak.

(Ankara/16.15)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze ile Kış Tatbikatı 2023'ün "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini takip edecek.

(Kars/11.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ATO Congresium'da düzenlenecek, "Ankara Bilim Üniversitesi 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na katılacak.

(Ankara/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'na katılacak.

(11.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftası Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor, Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir ve Adana Demirspor-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Kayseri/17.00/Adana/20.00)

3- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta deplasman mücadelelerinde D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Tenerife La Laguna takımıyla, E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(Tenerife/21.00/Targoviste/19.00)

4- A Milli Erkek Tenis Takımı'nın Davis Cup'ta World Group I Play-Off müsabakalarında Slovenya ile 3-4 Şubat tarihlerinde yapacağı maçlar öncesinde, her iki takımın kaptanlarıyla oyuncularının katılacağı kura çekimi ve basın toplantısı Hilton Maslak'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.30)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın 5 maçı yapılacak.

6- 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Erkekler Dünya Şampiyonası'nın 3. klasman mücadelesinde, Türkiye ile Bulgaristan arasında 3'üncülük maçı oynanacak, final maçında da Avustralya-İsrail karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/20.30)