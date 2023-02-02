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HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı

"Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızı tamamlayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza sunma aşamasına geldik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 07:30, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 07:33
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HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin toplu iş sözleşmelerine yönelik çerçeve protokol çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunma aşamasına geldiklerini bildirdi.

Değirmenci, yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin titiz bir çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Konfederasyon bünyesinde Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu oluşturarak, kamuda örgütlü sendikaların taleplerini aldıklarını aktaran Değirmenci, bunun yanında TÜRK-İŞ'in Kamu Koordinasyon Kurulu ile bir araya geldiklerini, ayrıca teknik uzmanların çalışmalar yaptığını belirtti.

"HAK-İŞ olarak, Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında yürüttüğümüz çalışmalarımızı tamamlayarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza sunma aşamasına geldik." bilgisini paylaşan Değirmenci, protokolün temsil edilen kamu işçilerinin beklenti ve sorunlarını çözecek şekilde olması için kapsamlı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini vurguladı.

Konuyu en kısa zamanda çalışanların lehine önemli kazanımlarla sonuçlandırmaya çalıştıklarını belirten Değirmenci, şunları kaydetti:

"Sosyal diyalog mekanizmasını etkin şekilde işleterek, görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanmasını, çalışanların sorunlarının giderildiği, ücret ve sosyal haklar başta olmak üzere çalışanların taleplerinin karşılandığı Türkiye'ye yakışır bir toplu iş sözleşmesini uzlaşma ve barış içerisinde sonuçlandırmayı temenni ediyoruz."

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