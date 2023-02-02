'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'

Türkiye ekonomisinin göstergelerinin güçlü olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaklaşan seçimler öncesi ekonominin herhangi bir operasyona açık olmadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görmediklerini söyledi. Türkiye ekonomisinin kırılgan olmadığının altını çizen Bakan Nebati, "Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil, yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz" dedi. Geçtiğimiz haftalarda bir borçlanmaya çıktıklarını dile getiren Nebati, "2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gündemdeki konuları arkadaşımız Fazlı Şahan'a değerlendirdi.

EYT'NİN 2023 YILI KAYNAĞI KASADA

Gazetelerin Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Nebati, EYT düzenlemesiyle ilgili soruları da yanıtladı. Nureddin Nebati, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili kaynağı kasaya koyduklarını ifade etti. Türkiye bütçesinin güçlü bir bütçe olduğunu vurgulayan Nebati, aralık ayına kadar EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını söyledi. Nebati, "Bana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı olarak bu ödemeyi yapacaksın dediklerinde hazır olmam gerekiyordu. 31 Aralık'ta EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk" dedi.

1 PUANIN MALİYETİ 19 MİLYAR LİRA

Nebati, mayıs ayından itibaren EYT ile ilgili hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu: "Emekli ve memurlara 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi bunun karşılığı ise 270 milyar lira. EYT düzenlemesi için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldık. EYT'nin bütçeye maliyetini de bu yıl için 255 milyar lira olarak hesapladık, kasada hazır duruyor. Buna KGF kefaletleri dahil değil." Bakan Nebati, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin net hata noksan ile ilgili iddiaları şöyle cevapladı:

'NET HATA NOKSAN' SUÇLAMASI AĞIR

"Net hata noksan suçlamaları başladı, sanki bu ülke kara para aklıyor. Uyuşturucu parasıymış gibi ifade eden cümleler kullandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefet partisinin genel başkanının söylediği ifade kendi ülkesine izan eden çok ağır suçlamalardır. Sanki bir tek Türkiye'de net hata noksan varmış gibi bir suçlamada bulundu. Ülkesini azıcık seven birisi o ifadeleri kullanmazdı." 2021 verilerine göre ABD'deki net hata noksanın 137 milyar dolar olduğunun altını çizen Nureddin Nebati, "Türkiye'nin net hata noksanı 2002'de 1,4 milyar dolar binde 2, 2022'de 21 milyar dolara çıkıyor, GSYH'ye oranı yüzde 1,5 civarında olacak" dedi.

50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yapılandırma ile ilgili sorular üzerine, 40-50 yıldır tahsil edilemeyen kamu alacakları olduğunu, bunun da kamu üzerinde bir yükü bulunduğunu söyledi. Bu sebeple yapılandırmada 2 bin liranın altındaki alacakların temizlenmesi yönünde düzenlemeye gittiklerini ve sadece bu düzenlemenin 7,9 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirtti.

Gıda fiyatlarında artış için sebep yok

Gıda enflasyonunun azaltılmasıyla ilgili bir soru üzerine de, enflasyona karşı sabit ve dar gelirlilere yönelik ücret artışları yaptıklarını belirten Nebati, "Gıdada fiyatlarını artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında. Personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz" dedi.

6'lı Masa'nın somut haritası nerede?

Muhalefetin yol haritasına baktığını ve enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritalarının olmadığını ifade eden Bakan Nebati, şöyle konuştu: "6'lı Masa'nın ekonomistlerine de açıkça çağrıda bulunuyorum. Enflasyonu düşüreceğiz diyorlar, bunun için enstrümanlarınız nedir, faiz artıracak mısınız, faiz artıracaksanız ne kadarlık bir artırım düşünüyorsunuz, bunlarla işsizlik ve kapanan şirket sayısı ne kadar artacak, dövizle ilgili de IMF'ten borç almayı tasarlıyorsanız ne kadar borç alacaksınız, ne kadar faiz vereceksiniz, bu ithalatı ihracatı ne kadar etkileyecek? Bunları söylemiyorsunuz."

İzmir İktisat Kongresi aslına dönecek

17 Şubat'ta gerçekleştirilecek İzmir İktisat Kongresi'nin 1923'teki ilk toplantının düzenlendiği binada yapılacağını söyleyen Nureddin Nebati, binanın 1979'da CHP'li belediye tarafından yıktırılarak otoparka dönüştürüldüğünü hatırlattı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in girişimleriyle binanın yeniden inşa ettirildiğini anlatan Nebati, "Açılışı Cumhurbaşkanımız ile yapacağız. Mustafa Kemal Atatürk döneminde nasılsa aslına uygun olarak başlatacağız. 21'inci yüzyılın Türkiye Yüzyılı olduğuna ilişkin projeksiyona uygun yol haritası çizilecek" dedi.

'Yeşil sermaye' algısı zarar veriyor

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun bazı gruplara haksız kazanç sağlandığı iddialarına da, "Nitelediği kişiler sadece Türkiye'de iş yapmıyorlar, yurt dışında da iş yapıyorlar. Bir iş adamı nerede ticaret varsa oraya para kazanmaya gider. İhale ve işlemler şeffaf, ödemeler bankalar üzerinden yapılıyor. Bu 90'lı yıllarda yeşil sermaye denilerek ötekileştirilen bir zihnin dışa vurumudur. Bu tür ötekileştirmeleri yapmak doğru değil. Bunlar ülkeye kasten zarar vermek için kullanılan cümlelerdir" diye konuştu.

Fazlı Şahan