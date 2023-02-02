Öğrenciler yakın takipte! Siber zorbalığa karşı mücadele
4'üncü toplantısını gerçekleştiren TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nda konuşan MEB Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, 40 bin civarında devamsız gözüken öğrenci olduğunu belirtirken, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir ise siber zorbalığa karşı yaklaşık 5 milyon öğrenciye eğitim verildiğini kaydetti.
TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında 4'üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bürokratları milletvekillerinin sorularını cevapladı.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Cemal Özdemir, bakanlığın çocuklara yönelik siber zorbalığa karşı önemli bir mücadele verdiğini söyledi. Özdemir, "2022-2023 eğitim-öğretim döneminde teknoloji bağımlılığı ve siber zorbalık ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 4 milyon 667 bin 753 öğrenciye, 78 bin 579 öğretmene ve 581 bin 744 veliye ulaşıldı" dedi.
40 BİN ÖĞRENCİ DEVAMSIZ
MEB Teftiş Kurulu Başkanı Metin Çakır, ortaöğretim bağlamında MEB'e bağlı tüm yurtların denetlendiğine dikkat çekti.
Esma AltınMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız