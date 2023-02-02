Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir

3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra yüksek yargı üyeleri arasında maaş dengesizliği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bakanlar, milletvekilleri, genelkurmay başkanı, AYM başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı aynı gösterge üzerinden maaş alırken, ek gösterge düzenlemesi ile Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkanlarının AYM üyelerinden de daha düşük maaş aldıkları belirlendi.

Yargıdaki maaş dengesizliği, Adalet Bakanlığı ve AK Parti yöneticilerinin de gündemine getirildi. Bu konuda bir çalışma yapıldı ve öneriler hazırlandı. Maaşlar arasındaki dengeyi sağlayacak düzenleme konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

YÜCEL KAYAOĞLU