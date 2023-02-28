Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Soru: 12 Mart 2022 ayında yaş haddinden emekli oldum. 15.01.2023 tarihinde 600 puan ek gösterge artışından dolayı ilk mali yılbaşında katsayı dışındaki artışlardan ayrıca ikramiye farkı alınır hükmü gereği 260,21 tl ikramiye farkı aldım. Ancak ikramiye farkında hizmet yılı dikkate alınmıyor mu? Aldığım bu miktar fark doğrumu? 600x0,433684=260,21 olarak ek gösterge farkı hesaplanmış hizmet yılı dikkate alınmamış. Hesabı bu şekilde mi oluyor.

Detaylar/Değerlendirmeler:



Emekli ikramiyesi farkının hangi durumda emeklilik işlemleri yapılanlara ödeneceği konusunda yapılan değerlendirmelerimiz için adresimizi ziyaret edilebilir.



Emekli ikramiyesi ve tahsil veya unvanlar itibariyle yükseltilen 600 puanlık ek gösterge artışları nasıl hesaplanmaktadır?



Emekli ikramiyesi, 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü gereği yapılan bir ödeme şeklidir ve aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilmekte ve her tam yıl hizmetler için geçerli olmaktadır. Yani, bir memurun emekli aylığı hesaplanmasında bulunan brüt tutarı 1 yıl için hesaplanan emekli ikramiyesi tutarı olmakta, hizmet yılı 30 yıl ise Brüt Tutar x 30 = Hesaplanan tutar 30 yıl hizmet için ödenen emekli ikramiyesi olmaktadır.



Ek gösterge rakamlarında emekli ikramiyesine yansıtılmasında esas alınan tazminat oranları bulunmaktadır. Bu oranlar 5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmünde belirtilmiştir. Buradaki belirlemeye göre 600 puandan dolayı tazminat yansıtma oranlarında bir değişiklik yapılmaması durumunda aynı oran esas alınmaktadır. Diyelim, hiç ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için 600 ek gösterge verildiğinde tazminat yansıtma oranı yine % 55 de kalacaktır. Yine 2200 ek göstergeli memur için 600 puan verildiğinde 2800 e yükselecek ancak tazminat yansıtma oranı aynı şekilde % 85 de kalacaktır.



Sadece ek gösterge artış tutarını hesaplama formülü de şu şekilde olacaktır:



600 x 2023 ilk yarı yılı için uygulanan Memur maaş katsayısı 0,433684 = 260,21 Tl. 1 Yıl için ikramiye farkı olur.



260,21 x Emeklilik Hizmet Yılı = Toplam hizmet yılına karşılık 600 puanlık ek gösterge farkı olur.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

600 puanlık ek gösterge artışının 1 yıllık tutarı 260,21 TL. dir.

Kaç yıl hizmet üzerinden emekli olunduğuz belirtilmediğinden bu tutarın hizmet yılı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar ek gösterge artışından kaynaklı ikramiye farkı olacaktır.

Şayet, belirttiğiniz 1 yıllık ikramiye farkı tutarından ayrı olarak bir fark tutar SGK tarafından gönderilmemişse, SGK Kamu Emeklilik Dairesi Başkanlığına (Mithatpaşa Cad. No. 7 Sıhhiye-ANKARA) adresine yazılı olarak müracaat edilmesini söyleyebiliriz.

