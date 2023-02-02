Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,81 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 17:05, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 17:05
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8140
|18,8150
|18,8160
|18,8170
|Avro
|20,5170
|20,5180
|20,6110
|20,6120
|Sterlin
|23,2230
|23,3150
|23,1770
|23,2690
|İsviçre Frangı
|20,5560
|20,6260
|20,6820
|20,7520
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7840
|18,8340
|18,7860
|18,8360
|Avro
|20,4770
|20,5370
|20,5710
|20,6310
|Sterlin
|23,1630
|23,3630
|23,1170
|23,3170