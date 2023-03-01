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Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli olanlar, kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir, özel sektör işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilmez.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 01 Mart 2023 00:10, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 11:00
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Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Soru: Merhaba, 1997 yılı Mart ayında SSK girişim var. 1999 yılı Kasım ayından beri de öğretim üyesi olarak bir kamu üniversitesinde çalışmaktayım. EYT ile birlikte emekli olursam, sonrasında bir özel sektör firmasında 4a statüsünde çalıştığımda emekli maaşım kesilir mi? Saygılarımla

Detaylar/Değerlendirmeler:

2005 yılında çıkan yasal düzenleme ile emekli/yaşlılık aylığı alanların hangi hallerde aylıklarının kesilmesi gerektiği konusu belirlenmiştir. Söz konusu Kanun 5335 sayılı Kanundur. Bu Kanunda emekli olanların kamu işyerlerinde hangi pozisyonda göreve başlayanların görev yapmaları halinde aylıklarının kesileceği veya kesilmeyeceği durumlar ifade edilmiştir.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü şu şekildedir.

Madde 30- Cumhurbaşkanı tarafından (.) atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.

Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 11 inci maddesine göre 1.1.2005 tarihinden önce alınmış Bakanlar Kurulu kararları uygulanmaz.

Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri;

a) Cumhurbaşkanlığına seçilenler,

b) Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,

c) Yasama Organı üyeliğine seçilenler,

d) Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,

e) Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,

f) Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),

g) Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
h) Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından (.) atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
i) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
.
Hakkında uygulanmaz..

Hükmün Yorumu:

Madde hükmünde, sadece genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılanların emekli/yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerektiği açıklanmıştır.

Ayrıca, maddede yer alan bazı durumlarda da emekli aylıkları kesilmeden yine görev yapılabilecek görevler belirtilmiştir. Örneğin, emekli olduktan sonra Vakıf üniversitelerinde görev alma halinde emekli aylıkları kesilmemektedir.

Madde hükmünde, özel sektör işyerlerinde çalışma halinde emekli/yaşlılık aylıklarının kesilmesi gerektiğine dair hüküm yoktur.

Sonuç bağlamında:

Memur statüsünde emekli olduktan sonra, (EYT ile emeklilik kanununda aksi bir hüküm olmadığı sürece, ki böyle bir şartın olmaması gerektiğini de değerlendirmekteyiz) özel sektör işyerlerinde çalışmanız halinde emekli aylıklarınızın kesilmemesi gerektiğini, sadece iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında sosyal güvenlik destek priminin kesilmesi gerektiğini, bu kesintinin de emekli aylıklarınızdan herhangi bir kesinti yapılmadan çalışılan işyeri tarafından uygulanması gerektiğini söyleyebiliriz.

Ancak, emekli aylığı dışında, SGK tarafından ayrı bir ek ödeme şeklinde, yani herhangi bir işte çalışmama şartına bağlı bir ödeme alıyorsanız bu ödemenin kesilmesi gerektiğini de ayrıca değerlendirmekteyiz.

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Emekli olanlar, kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir, özel sektör işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilmez.
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