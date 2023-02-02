Prof. Dr. Yavuz Atar cumhurbaşkanı adaylık tartışmasını yorumladı

Yavuz Atar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar aday olup olamayacağıyla ilgili son günlerde yaşanan tartışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Referandumla Anayasa'nın, Cumhurbaşkanının adaylığını ve seçimi düzenleyen 101. maddesinin yürürlükten kaldırılarak yeni 101. maddenin getirildiğini, buna göre eski maddenin uygulanmasının sonlandığını hatırlatan Atar, "Muhtevası aynı olsa da ihdas edilen yeni 101. madde hükümleri yeni hak doğurur. Yeni düzenlemede de cumhurbaşkanı için 2 dönem seçilebilme sınırı olmasına rağmen bu hüküm 2018 yılında yürürlüğe girmiş olup geriye yürümez ve önceki dönemlerde cumhurbaşkanlığı yapmış olan kişiler 2 defa daha seçilme hakkı elde eder." şeklinde konuştu.

- "Seçilme hakkı, hak ve özgürlükler hukuku bağlamında ele alınmalı"

Ayrıca konu seçilme hakkı olduğundan sorunun, hak ve özgürlükler hukuku bağlamında da ele alınması gerektiğini vurgulayan Atar, "Hak ve özgürlükler hukukunda hükümlerin anlamı belirlenirken hak ve hürriyet lehine yorum ilkesi geçerlidir. Öte yandan, yeni düzenlemeyle eski sistemde olmayan yeni bir siyasi makam oluşturulmuştur. Yeni sistemde cumhurbaşkanı, eski cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlar kurulunun yetkilerini kullanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı" sözcüğü kelime olarak aynı kalsa da anlam olarak değiştiğini dile getiren Atar, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak mevcut Cumhurbaşkanı, yeni düzenlemenin verdiği iki defa seçilme hakkından ilkini 2018'de kullanmış olup ikinci defa aday olma hakkı vardır ve önümüzdeki seçimlerde aday olabilir. Büyükler anladıysa şimdi de çocuklar için konuyu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz; Size 2 litrelik şişeyle su veriyorum, yarısını içiyorsunuz ve 1 litre kalıyor, sonra ben o şişeyi masanızdan kaldırıyorum, size 2 litrelik yeni bir su şişesi veriyorum. Sizin içecek 2 litre suyunuz daha oluyor."