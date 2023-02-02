Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri: Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 14:33, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 14:35
Dışişleri: Norveç'te yarın Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız