Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Arslan'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 14:41, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 14:55
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız