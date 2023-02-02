TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 15:17, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 15:18
Akar, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, şehit aileleri ve gazilere güncel talepleri gözden geçirilerek yeni koşullar sunulması gerektiğini belirtti.
CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, "Muğla'nın sorunları" konusundaki gündem dışı konuşmasında, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle Muğla'da turizm, tarım ve hayvancılık alanındaki sorunların arttığını savundu.
AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Kütahya'ya yapılan yatırımları anlatarak, Gediz'de hizmete açılan Türkiye'deki ilk ve tek termal kayak merkezini herkesin görmesi gerektiğini söyledi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız