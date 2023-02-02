Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 15:29, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 15:37
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ateş'in Bursa'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız