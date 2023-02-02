Temel Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu ile Gültekin Uysal'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 17:00, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 16:59
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 13 Şubat'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "altılı masa" toplantısı öncesi Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Basına kapalı görüşme 1,5 saat sürdü.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan DP Genel Başkanı Uysal'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.
Saadet Partisinden yapılan açıklamada, Karamollaoğlu'nun Uysal ile DP Genel Merkezi'nde bir araya geldiği belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız