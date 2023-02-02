Bakan Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma izni iptal edildi

Bakan Çavuşoğlu, Cebeci Site Yurdu'nda düzenlenen 7'nci Tematik Kış Kampları Diplomatik Akademi Kampı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyetin 100'üncü yılının idrak edildiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı barışın, güvenin, istikrarın, gücün, iletişimin, şefkatin ve kalkınmanın yüzyılı olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu hedeflere giden yolda Türk diplomasisine düşen büyük görevler var. Dolayısıyla, bugün sizlerle diplomasinin ve diplomatlığın bugününü ve geleceğini konuşalım istiyorum. Bunu yaparken, sizlerle önce zamanın ruhu ve diplomasiye etkilerine dair 5 tespitte bulunacağım. Birinci tespitimiz değişime dair. Dünyamız tarih boyunca farklı ölçekte ve farklı hızda değişimlerden geçti. Bu dönemi özel kılan, değişimin çok hızlı gerçekleşmesi" diye konuştu.

"Ankara Diplomasi Akademisi kuracağız"

Bakan Çavuşoğlu, diplomasinin eskiden kapalı kapılar ardında icra edildiğini vurgulayarak, "Biz bir yandan bu derin tecrübeden istifade ediyoruz, bir yandan da yeniliklerden istifadeyle geleceğe hazırlanıyoruz. Örneğin, yapay zekadan gelecek okumaları ve konsolosluk hizmetlerinde yararlanmaya başladık. Hızır adını verdiğimiz bir yapay zeka temelli uygulamamız var. 6 ayda 177 binden fazla vatandaşımıza yardımcı oldu. Antalya Diplomasi Forumu girişimimizle, diplomasinin geleceğine yön vermeye çalışıyoruz. Dijital diplomasi gibi yenilikçi adımlarımızla yumuşak gücümüzü pekiştiriyoruz. Yeni nesil diplomatlarımızın yetiştirilmesi için Ankara Diplomasi Akademisi kuracağız. Türk ve yabancı öğrenci ve diplomatlara doktora programı sunacak bir akademiyi kurmak. Çalışmaları başlattık, Cumhurbaşkanımıza ön bilgiyi verdik" açıklamasında bulundu.

"Norveç verdiği izni iptal etti"

Bakan Çavuşoğlu, son zamanlarda yaşanan İslam düşmanlığına ilişkin şunları söyledi:

"İslam düşmanlığı başta olmak üzere; ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da olanları gördünüz. Aynısı Norveç'te olacaktı. Norveç'te yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç'in Ankara Büyükelçisi'ni Bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler. Bu bir nefret suçudur, nefret ifade özgürlüğü değil ki. Norveç, İsveç, Danimarka, Finlandiya bunların hepsinde aşağı yukarı ifade özgürlüğü ile ilgili aynı kanunlar var, farklı kanunlar yok. Bu 4 ülkeden Norveç iptal etti, Finlandiya izin vermeyeceğini söyledi ama İsveç ve Danimarka'da ifade özgürlüğü adı altında, dinimiz barış dini olan İslam ve kutsal kitabımıza yönelik yakma ve hakaretler gerçekleşti. Ama bunu onlara karşı yapmaya kalkın hemen ırkçılık, yabancı düşmanlığı, radikalleşme vs., hepsi yanlış. Biz bunları doğru bulmuyoruz. Hangi dine hangi inanca yönelik olursa olsun doğru değildir. Biz inanan insanlar olarak İslam düşmanlığını da insanlık suçu olarak görüyoruz, Hristiyan düşmanlığını da antisemitizmi de. Biz İsrail'in yaptıklarını, hukuk ihlallerini sonuna kadar eleştiririz ama kategorik olarak Yahudi düşmanlığı yoktur bizde. Olmaması da gerekiyor."