Bahçelievler'de kaza yapan İETT şoförü tutuklandı
Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybederek durağa dalan İETT otobüs şoförü Sefer Baldan, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 18:15, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 18:16
Bahçelievler'de geçtiğimiz gün sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına dalmıştı. İETT otobüsü, durakta bekleyen yolculara çarparak ilerlemiş ve durakta bekleyen minibüse çarparak durabilmişti. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 5 vatandaş da yaralanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Sefer Baldan adliyeye sevk edilmişti. Şüpheli Baldan, Sulh Ceza Hakimliği tarafından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız