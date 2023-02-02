Havalimanında gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı
Hakkındaki yakalama kararı dolayısıyla gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 21:15, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 21:17
KKTC'den hava yoluyla Türkiye'ye gelen Şansal'ın, İstanbul Havalimanı'ındaki işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.
İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, polis merkezine götürüldü.
Havalimanında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan Şansal, serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız