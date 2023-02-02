Bakan Soylu: Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor

Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
50/d'li araştırma görevlilerinin kadroya alınmasını da içeren teklif, Genel Kurulda
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Fed faizi 25 baz puan artırdı: 16 yılın zirvesinde
Erdoğan: EYT'de ilk aylıklar şubat ya da mart gibi bağlanabilir
Erdoğan: EYT'de ilk aylıklar şubat ya da mart gibi bağlanabilir
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
TEKNOFEST bu yıl İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek
Motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak
Motorine 1 lira 2 kuruş indirim yapılacak
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Soylu: Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çocukluğumuzda hep şöyle söylerlerdi; 'Her şeyimiz var ama bize yaptırmıyorlar'. Kırdığımız zincir budur. Ayasofya'yla, İHA'larla kırdığımız zincir budur. Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor. Buna inanıyoruz. Tayyip Erdoğan bir tane otomobil yaptı ama Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği nesiller dünyaya ne otomobiller yapacaklar, göreceksiniz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Şubat 2023 22:46, Son Güncelleme : 02 Şubat 2023 22:47
Yazdır
Bakan Soylu: Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen '5'inci Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, geçmiş Türkiye ile bugünkü Türkiye'yi kıyaslayarak, "Bizim çocukluğumuzda güçlü bir batı vardı. Şimdi ise dünyada, batı ile doğu arasındaki ekonomik büyüklüklerde, stratejik büyüklüklerde hemen hemen birbirine müsavi. Yani sadece batıya teslim olan değil, batı-doğu dengesini kurabilecek ve bu konuda kendisine fırsat bulabilecek bir nesil yetişiyor" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI OLMAK İÇİN ASKER OLMAK GEREKİYORDU'

Bugünkü neslin geçmişe göre daha özgür olduğunu söyleyen Soylu, "Bizim çocukluğumuzda şöyle söylenirdi; 'Ne olmak istiyorsun?', 'Cumhurbaşkanı', 'Olamazsın'. Neden? Çünkü cumhurbaşkanı olmak için asker olmak gerekiyordu. Kısıtlarla yetiştik, özgürlüklerimizin daraldığı alanda yetiştik. Oysa bugünkü Türkiye'de her şeyi istediği gibi konuşabilen ve düşünebilen bir anlayışla büyümektedir. Eğer bu olursa burası gelişir. Olmazsa ne verimlilik ne de teknoloji olur. Bugün Türkiye'de bunlar olduğu için verimliliği ve teknolojiyi konuşuyoruz. Avrupa'nın ve batının bu ülkenin sınırlarına gelip 'Ne olursunuz yetişmiş insanlarınızı bize göndermeye başlayın' diyeceği günler yakındır" ifadelerini kullandı.

'TENDÜREK DAĞI'NDA JANDARMANIN UZAY ÜSSÜ GİBİ ÜSSÜ VAR'
Soylu, Türkiye'nin terörle mücadelesinde geldiği noktayı da değerlendirerek, "2017 yılında 'dağlarda teröriste nefes aldırmayacağız' dediğimizde bilumum muhalif medya ve terör örgütü medyası bizle dalga geçti. Onlar, Amerikalı ve Avrupalı dostlarıyla dünyanın bütün gelişmişliğini en iyi şekilde tartışırlar ve konuşurlar. Onlar hiçbir eksiklik yapmazlar. Onlar, akşamleyin Türkiye'nin dertleri varken bir tarafa otururlar bu ülkenin insanını eleştirirler ama üretim ve verimlilik adına hiçbir gerçeklik ortaya koymazlar. İHA'ları ve SİHA'ları görmüştük. Onların oyun değiştirici gücü olduğunu görmüştük. Bugün Türkiye'nin dağlarında teröristler gezmeye korkuyorlar. Tendürek Dağı'nda bugün terörist yok ama ASELSAN burada. Tendürek Dağı'nın tepesinde jandarmanın uzay üssü gibi üssü var" açıklamalarında bulundu.

Terörden temizlenen bölgelerdeki maden ve petrol arama çalışmalarına da değinen Soylu, "Bugün 320 bin ton demir cevheri Bingöl'ün genç ilçesinde çıkmaktadır. Orada, Ereğli Demir-Çelik gibi bir fabrika yapılacaktır. Dün terör vardı, bugün maden var. Bugün Gabar'da petrol var. Biz zengin bir ülkeyiz. Çocukluğumuzda hep şöyle söylerlerdi; 'Her şeyimiz var ama bize yaptırmıyorlar.' Kırdığımız zincir budur. Ayasofya'ya, İHA'larla kırdığımız zincir budur. Çılgın Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor. Buna inanıyoruz. Tayyip Erdoğan bir tane otomobil yaptı ama Tayyip Erdoğan'ın yetiştirdiği nesiller dünyaya ne otomobiller yapacaklar, göreceksiniz. Bu bir bayrak yarışıdır" dedi.

Bakan Soylu, POLSAN ve Havelsan'ın çalışmalarıyla biyometrik verileri alan ve sayısallaştıran 7 ülkeden biri haline geldiklerini de bildirdi. Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu 'Güneş Ülke Anadolu' eserini çaldı. 5'incisi düzenlenen fuar, 4 Şubat'ta sona erecek.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bakan Varank: Bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez
Bakan Varank: Bizim yaptıklarımıza 6'lı masanın hayalleri bile erişemez
Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz
Bakan Kurum: On binlerce gencimizin katılacağı bir program düzenliyoruz
Geçen ay 10 bin 520 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Geçen ay 10 bin 520 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Bakan Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma izni iptal edildi
Bakan Çavuşoğlu: Norveç'te Kur'an-ı Kerim'i yakma izni iptal edildi
Bakan Akar'dan Türkiye-Rusya-Suriye üçlü toplantısına dair açıklama
Bakan Akar'dan Türkiye-Rusya-Suriye üçlü toplantısına dair açıklama

Bu Habere Tepkiniz

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alt sınır aylık tutarı ne kadar oldu?

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak alt sınır emekli aylık tutarları farklılık göstermektedir. Hatta memurlar açısından da 5510 sayılı Kanuna veya 5434 sayılı Kanuna göre emekli olanlar için alt sınır aylık tutarı farklılık göstermektedir.
İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

İşletme Fakültesi mezunu çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, İşletme Fakültesi mezunu ve Usta Öğreticilik Belgesi almış olanların mevcut belgeleri ile "Satış Elemanlığı" meslek dalından çırak öğrenci veya ustalık telafi öğrencisi kaydı yaptırıp yaptıramayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Tıp Dr. Öğretim üyeleri ile diğer fakülte Dr. Öğretim üyeleri emekli olduklarında emekli maaşları farklı olur mu?
'Devlet sivilleri katlediyor' diyen öğretmenle ilgili önemli karar

'Devlet sivilleri katlediyor' diyen öğretmenle ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi, hendek olaylarının yaşandığı yerlerde yapılan terör operasyonlarına yönelik genel olarak "devletin sivil halkı katlettiği" şeklinde değerlendirmelerde bulunan öğretmene verilen cezayı hak ihlali saymadı
30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

30 saat ders görevini tamamlayan meslek öğretmenlerine kaç saate kadar ilave ek ders görevi verilebilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde uygulanan mesleki eğitim merkezi programına yönelik derslerin, okulların fiziki kapasitelerinin yetersiz olması nedeniyle hafta sonu günleri yapıldığından bahisle; bu derslerin, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığı 30 saat ders görevini tamamlayan öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8'inci maddesi kapsamında 10 saate kadar daha ek ders görevi karşılığında verilip verilmeyeceği ile hafta sonu günlerinde yerine getirilen bu ders görevleri karşılığında ek ders ücretlerinin hangi gösterge rakamı üzerinden ödeneceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecine dair tebliğ yayınlanmalı

Cumhurbaşkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/B statüsünde çalıştırılan sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve bazı unvanlarda görev yapanların hangi kadrolara atanacaklara dair tebliğ yayımlanmalı!
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Müteahhit firma borcunu ödemedi, okulun elektriği kesildi

Küçükçekmece'de 3 yıl önce tadilat yapılan okulun elektriği, 150 bin TL'lik borcu ödemeyen müteahhit firmadan dolayı kesildi. Olay, Küçükçekmece Beşyol Mahallesindeki Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Daha önce Dr. Oktay Duran Matbaa Lisesi olarak faaliyet gösteren okul, 3 yıl önce Mesleki ve Teknik Lise'ye dönüştürüldü. Dönüştürüldüğü sırada elektrik kurumu ilgili müteahhit firmaya borcunu ödemediği için ceza kesti. Müteahhit inşaat firması ise, borcunu ödemeden, projeyi teslim edip gerekli bilgilendirmeyi de okul yönetimine yapmadı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Buzdolabını böyle kullanmak faturayı ikiye katlıyor!

Buzdolabını böyle kullanmak faturayı ikiye katlıyor!

Son zamanlarda elektrik faturasının ikiye katlanmasıyla birlikte buzdolabı kullanırken yapılan hataları gözler önüne serdi. Peki, buzdolabı kullanırken elektrikten nasıl tasarruf edilir? İşte cevaplar: