3 Şubat 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nden "Türkiye-KKTC El Ele Daha İleriye Projesi Kapsamında Eğitim Materyalleri Taşıyacak Tırları Uğurlama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havran Bilim ve Teknoloji Merkezi ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Balıkesir Teknokent'i, Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Balıkesir/15.00-17.00-19.00-19.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. Dönemi Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO Ortak Projelerinin Tanıtım Toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "7. Tematik Kış Kampları Kapanış Töreni"ne video konferans yöntemiyle katılacak, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde basın açıklaması yapacak ve Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine hediye verecek, Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma ve Altyapı Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-11.00-19.00)

4- TÜİK, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliğinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.30)

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü ziyareti kapsamında düzenlenecek "Güney Gaz Koridoru 9. Danışma Kurulu Toplantısı"na katılacak.

(Bakü/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı kapsamında düzenlenen programa katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta mücadelesi Altay-Adanaspor maçıyla başlayacak.

(İzmir/20.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek, Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Atina/22.00)

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftası başlayacak, Fenerbahçe Alagöz Holding-Bursa Uludağ Basketbol, BOTAŞ-Emlak Konut, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.00/Mersin/18.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. hafta mücadelesi Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 15. hafta Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/20.00)

7- A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Dünya Grubu 1 mücadelesinde ENKA Spor Kulübü kortlarında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/11.00)