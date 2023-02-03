3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bolu İl Müdürü Bekir KOÇYİĞİT görevden alınmış ve bu suretle boşalan Bolu İ1 Müdürlüğüne Cemal KESKİN atanmıştır.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Süleyman ÖNEL atanmıştır.
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa Mert AYAZ atanmıştır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muharrem KİRAZ atanmıştır.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Safa TOPUZ atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali Arif ÖZZEYBEK atanmıştır.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hatice Dilek KARAKUZU atanmıştır.
Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Tamer ERDOĞAN atanmıştır.
Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ziya KARATEKİN atanmıştır.
Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumlıurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Gençlik ve Spor Bakanlığı Baltan Yardımcısı Sinan AKSU atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa GELEN atanmıştır.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal ÖZDEMİR atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
- Aliağa Bölge Liman Başkanlığına Burak BULUT,
- Ambarlı Bölge Liman Başkanlığına Muhammed Ali KART,
- Antalya Bölge Liman Başkanlığına Muhammet Alper KEÇELİ,
- Bandıma Bölge Liman Başkanlığına Kürşad AYYILDIZ,
- Bodrum Bölge Liman Başkanlığına Tuncay AYDIN,
- Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Eray AYKANAT,
- Çanakkale Bölge Liman Başkanlığına Mehmet Kürşat BİÇİCİ,
- Gemlik Bölge Liman Başkanlığına Bora AYPER,
- İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Erdoğan BAYRAM,
- İstanbul Bölge Liman Başkanlığına Mustafa KIRAN,
- İzmir Bölge Liman Başkanlığına Ünal Hakan AT ALAN,
- Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent TAŞDEMİR,
- Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına Erol EKMEKÇİ,
- Samsun Bölge Liman Başkanlığına Muhammet ÖZÇELİK,
- Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına İrfan KIZILTAŞ,
- Yalova Bölge Liman Başkanlığına Deniz KAYA,
- Zonguldak Bölge Liman Başkanlığına Ahmet MERT,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
2 Şubat 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANIMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız