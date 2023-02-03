Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Kars, Ağrı, Iğdır ve Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın kuzeydoğusu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Hatay çevreleri ile Adana ve Mersin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.