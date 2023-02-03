AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor

AK Parti'nin mayıs ayındaki seçimler için milletvekili aday adaylığı konusunda yaptığı hazırlıklar üç ayrı koldan devam ediyor. Teşkilat Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı ve AR-GE Başkanlığının yaptığı ön hazırlıklar kapsamında tespit edilen isimler ortak bir havuzda toplanmaya başlandı.

Teşkilatlardan, şehirlerdeki kanaat önderlerinden, AK Parti'den önceki dönemlerde siyaset yapan isimlerden, bakanlardan ve milletvekillerinden gelen öneriler de bu havuzda toplanıyor. Milletvekilli adaylarının belirlenmesi için oluşturulan iki ayrı komisyon bu havuzdaki isimler üzerinden değerlendirme yapacak.

ERDOĞAN'IN AJANDASINDAKİ NOTLAR DİKKATE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği üst komisyonda ise önce mevcut milletvekillerinden hangilerinin yeniden aday yapılacağına karar verilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU