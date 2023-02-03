Dolandırıcılıkta son nokta! 'Yorum yap, para al' yalanıyla kandırdılar
E-Ticaret sitelerine yorum yazarak yüksek kazanç sağlayacaklarını söyleyen '7sMall' sistemi kurucuları, büyük vurgun yaptı. Sistem çökünce mağdurlar mahkemeye koştu.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 08:59, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 08:24
Yeni bir "saadet zinciri" yöntemi daha ortaya çıktı. Kalabalık ortamları seçen sahtekarlar 'yüksek kar vaadiyle' birçok kişiyi dolandırdı. Kuaför, güzellik merkezleri, hastane gibi yerlerde görüntülü konuşma yapan şüpheliler "Bu ay 40 bin lira kazandık. En kısa yoldan, en hızlı para bu sistemle kazanılıyor" gibi cümlelerle dikkat çekip birçok kişiyi ağına düşürdü. Çete üyeleri "Online alışveriş sitelerindeki ürünlere olumlu yorum yapıp para kazanacaksınız" vaadiyle dolandırdı. Zincire girenler, sisteme yatırdıkları paraları bir daha geri alamadı.
Kaan ZenginliMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız