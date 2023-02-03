Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

ABD'de dün bilançolarını açıklayan teknoloji devi şirketleri karlılıklarının beklentileri karşılayamaması küresel piyasalarda risk iştahını negatif etkilerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 09:35, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 09:23
Yazdır
Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması riskli varlıkları pozitif etkilese de, devam eden resesyon endişesi yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

Facebook'un ana kuruluşu Meta'nın karlılığının öngörülerin üzerinde gerçekleşmesi dün New York borsasında alış ağırlıklı seyre öncülük ederken, piyasalar kapandıktan sonra açıklanan bilançolarda beklentilerin altında kalan karlılıklar risk iştahını olumsuz etkiledi.

ABD'li teknoloji devleri Apple ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in gelirleri geçen yılın 4. çeyreğinde beklentilerin altında kalırken, Amazon'un satışları aynı dönemde piyasa beklentilerini geride bıraksa da şirketin net karı öngörüleri karşılamadı.

Analistler, teknoloji devi firmaların son dönemde önemli sayıda çalışanı işten çıkardıklarını hatırlatarak, açıklanan bilançoların da resesyon riskini beslediğini ifade etti.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD'nin 3 aylık hazine bonosu getirisi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın 125 baz puanda seyrettiğine ve gelecek 18 aylık dönemde resesyona işaret ettiğine dikkati çeken analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın son toplantıda iş gücü piyasasının hala sıkı olması nedeniyle bir kaç faiz artışına daha ihtiyaç duyabileceklerini belirttiğini kaydetti.

Analistler, söz konusu gelişmeler nedeniyle ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatik kazançlar verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,47 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,25 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa tarafında, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 50'şer baz puan artırdı.

ECB karar metninde, enflasyonun yüzde 2 olan orta vadeli hedefe dönmesini sağlamak için faiz oranlarını kademeli ve ciddi şekilde artırmaya devam edeceğine vurgu yapılarak, "Banka Yönetim Konseyi, martta yapılacak para politikası toplantısında faizi 50 baz puan daha artırmaya niyetli." denildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyona karşı ECB'nin faizleri istikrarlı bir şekilde artırma patikasına devam edeceğini belirterek, "Henüz işimizin bitmediğini biliyoruz." dedi.

Bununla birlikte Avrupa'da gaz arzının daha güvenli olduğunu, arz baskılarının hafiflediğini, tüketici güveninin iyileştiğini ve artan ücretler ile düşük enerji fiyatlarının tüketimi artıracağını vurgulayan Lagarde, ekonomik büyüme görünümüne yönelik risklerin daha dengeli hale geldiğini söyledi.

BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metninde, İngiltere ekonomisinin bu yılın içerisinde resesyona girmesinin beklendiği, fakat bu resesyonun daha önce tahmin edilenden daha kısa sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, ülkede geçen yılın son çeyreği itibariyle son 41 yılın en yüksek seviyelerini görmesinin ardından gerilemeye başlayan enflasyonun, bu yıl da azalma eğilimini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

Analistler, ECB'nin gelecek toplantıdan itibaren faiz artışlarına ilişkin yol haritasını gözden geçireceğini belirtmesi ve BoE'nin enflasyonun gerilemeye başladığını vurgulamasının Avrupa borsalarında risk iştahını artırdığını söyledi.

Bu gelişmelerle, dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,76, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 2,16, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,49 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, ABD'de teknoloji şirketlerinin beklentilerin altında kalan karlılıkları Çin ve Hong Kong'da teknoloji payları üzerindeki satış baskısını artırdı.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Japonya'da 52,3'e, Çin'de 52,9'a çıktı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 geriledi

Yurt içinde, dün sekiz işlem günü süren düşüş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kazancıyla 4.752,24 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) çevrilirken, AA Finans beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 3,66 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,66) göre bir önceki ay yüzde 64,27 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,26'ya gerileyeceği hesaplanıyor.

Dün, yatay seyirle 18,8076'dan kapanan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8170'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam ve dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek, 4.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

11.55 Almanya, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı ÜFE

16.30 ABD, ocak ayı istihdam raporu

17.45 ABD, ocak ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ocak ayı ISM hizmet sektörü PMI

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor
Dolar/TL, 18,82 seviyesinden işlem görüyor
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,12 dolar
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 8'e göre mi yüzde 30'a göre mi hesaplanacak.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

https://simurgluxury.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesinin ''2.1-Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar'' başlıklı kısmının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yumuşak hava nedeniyle birçok Ankaralı sokağa çıktı. Bir grup ise karın gelişini halay çekerek kutladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem: