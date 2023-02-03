Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Bademcik ameliyatı sonrası ölüme soruşturma
Ana sayfaHaberler Yaşam

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı Palandöken'de kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 09:40, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 09:53
Yazdır
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 103 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 103, Nemrut'ta 93, Hakkari'de 78, Davraz'da 74, Uludağ'da 71, Kartalkaya'da 65, Erciyes'te 60, Murat Dağı'nda 49, Sarıkamış'ta 47, Saklıkent ve Denizli'de 45, Kümbet'te 44, Kop Dağı'nda 42, Haserek ve Konaklı'da 41, Zigana'da 40, Yedikuyular'da 38, Yalnızçam ve Akdağ'da 37, Bozdağ'da 36, Çambaşı'nda 32, Abalı'da 30, Hazarbaba ve Yıldızdağı'nda 25, Ergan'da 22, Mersivan'da 21, Ovacık'ta 20, Keltepe'de 18, Ilgaz'da 15, Salda'da 11, Elmadağ ve Yıldıztepe'de 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez03.2.2023En düşükEn yüksek
DavrazKY-8-1
SaklıkentKY-80
UludağKY-7-3
PalandökenÇB-15-10
Murat DağıKY-8-2
DenizliKY-8-3
ErciyesPB-16-5
SarıkamışKY-12-8
KartalkayaKY-11-5
ÇambaşıKY-11-3
IlgazKY-13-6
KartepeKKY-41
HakkariKY-11-7
Yıldız TepeKY-11-4

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu)

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 1424 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Doğu Anadolu'da kar nedeniyle 1424 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Dolandırıcılıkta son nokta! 'Yorum yap, para al' yalanıyla kandırdılar
Dolandırıcılıkta son nokta! 'Yorum yap, para al' yalanıyla kandırdılar
Mehir kadının nikah hakkıdır
Mehir kadının nikah hakkıdır
100 bin yetenekle şampiyon havuzu
100 bin yetenekle şampiyon havuzu
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Soğuk hava kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riskini artıyor
Soğuk hava kalp hastalarında göğüs ağrısı ve kalp krizi riskini artıyor

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 8'e göre mi yüzde 30'a göre mi hesaplanacak.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 olurken, bu rakam son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

https://simurgluxury.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesinin ''2.1-Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar'' başlıklı kısmının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yumuşak hava nedeniyle birçok Ankaralı sokağa çıktı. Bir grup ise karın gelişini halay çekerek kutladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem: