Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
İkinci el konutlar için de destek projesi geliyor
Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 30'a göre değil, yüzde 8'e göre hesaplanacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 10:32, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 11:05
Yazdır
Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

TÜİK, 2023 yılı Ocak ayı enflasyonunu yüzde 6,65 olarak açıkladı.

Kamu personeli için 6. dönem toplu sözleşmede 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 8 zam kararı alınmış, enflasyon farkının da yüzde 8'e göre hesaplanması öngörülmüştü.

13 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7431 sayılı Kanunun 7. maddesiyle 375 sayılı KHK'ya geçici bir madde eklenmiştir. Bu geçici maddeye göre toplu sözleşmede yer alan katsayıların 1 Ocak ila 30 Haziran arasında yüzde 30 zamlı uygulanması öngörülmüştür.

Ancak Kanun metninde yer alan hüküm gereğince, enflasyon farkında yüzde 8 dikkate alınacaktır. Zira Kanunun 7. maddesi, 6. dönem toplu sözleşmenin 8. maddesinin (ç) bendini değiştirmemiştir.

7431 sayılı Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

MADDE 7- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 43- 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci maddeleri uyarınca 1/1/2023-30/6/2023 dönemine ilişkin katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları, ücret tavanları ve ortalama ücret toplamı üst sınırına uygulanacak artış oranı %30 olarak uygulanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu madde kapsamında katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırını söz konusu artış oranına uygun olarak belirler ve duyurur."

2022 yılı Ocak ayında verilen yüzde 2,5'luk ek zamma dair 7351 sayılı Kanunun ilgili hükmü şu şekildedir:

MADDE 16 - 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 38 - 4688 sayılı Kanuna göre düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca %5 artış oranı üzerinden belirlenmiş olan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddesi uyarınca 2022 yılının birinci altı aylık dönemi için belirlenmiş olan ortalama ücret toplamı üst sınırı %7,5 oranına göre yeniden belirlenerek uygulanır. Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır."

Memurlar.net'in Notu: Dikkat edileceği üzere 2022 yılındaki kanunda yer alan "Aynı Bölümün 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan %5 oranı %7,5 olarak uygulanır." ibaresi 2023 yılında yüzde 30 zam öngören 7431 sayılı Kanununda yer almamıştır.

Yüzde 30 zam veren 7431 sayılı Kanunun madde gerekçesi de şu şekildedir:

"MADDE 7 - Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarıa Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme hükümleri gereğince kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1/1/2023 - 30/6/2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen %16,48 artış oranının, %13,52 puan eklenmek suretiyle %30 olarak uygulanması ve % 13,52 puanlık söz konusu ilave oranın aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmaması amaçlanmaktadır. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarım, ücret tavanlarını ve ortalama ücret toplamı üst sınırım %30 artış oranına uygun olarak belirleme ve duyurma yetkisi verilmektedir."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?
Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
Kadroya geçen sözleşmeli öğretmen ne zaman yer değiştirebilir?
Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
Engelli işçi emeklisi Şehit ve Gazi yakınlığından dolayı memur olursa emekli aylığı kesilir mi?
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?
Emeklilikten en az 6 ay önce borçlanma yapma zorunluluğu kaldırıldı mı?
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi
Ocak sonrasında yerel yöneticilerde ücret değişimi

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 30'a göre değil, yüzde 8'e göre hesaplanacak.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE ocakta yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 arttı- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu- TÜFE son 11 ayın, Yİ-ÜFE son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

https://simurgluxury.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesinin ''2.1-Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar'' başlıklı kısmının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yumuşak hava nedeniyle birçok Ankaralı sokağa çıktı. Bir grup ise karın gelişini halay çekerek kutladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem: