Ataşehir Belediyesi'nden yolsuzluk operasyonu açıklaması

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2018 yılında yürütülen ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında, 2013 yılında Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 2 milyon lira haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.

Ayrıca Ataşehir Belediyesinin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada da firma yetkilisi ve belediye görevlilerinin aralarında bazı şüpheliler tespit edildi.

Her iki soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda, Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Belediyesinin 1 başkan yardımcısının da yer aldığı 28 kişiyi yakaladı.

Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirildi.

Aralarında Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Sadık S.K. ve Orhan Ç. ile Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Gül C'nin de bulunduğu şüphelilerin ifade alma işlemlerine başlandı.

Soruşturma kapsamında aranan şüphelilerden firma yetkilisinin sosyal medya uzmanı Fevzi T. ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında sosyolog olarak görev yapan Kezban A'nın yurt dışında olduğu tespit edildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de soruşturma kapsamında ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

- Usule aykırı ihaleler, sürekli belirli firmalara verildi

Soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesinin pazarlık usulü ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, Kamu İhale Kurumunca ilan edilen eşik değerler itibarıyla açık ihale usulüyle karşılanması gereken ihtiyaçların, parçalara bölünerek pazarlık usulü ihale yöntemiyle karşılandığı belirlendi.

Usulsüzlük yönteminin pazarlık usulü ihalelere yalnızca idarenin davet ettiği firmaların katılabilmesinden dolayı tercih edildiği ve bu şekilde düzenlenen usule aykırı ihalelerin sürekli belirli firmalara verildiği öne sürüldü.

Soruşturmaya konu firmalardan birinin ihale öncesi yatırması gereken teminat tutarını yatırmamasına rağmen kurum görevlileriyle iştirak halinde yatırmış gibi gösterildiği ve ihalelere katılımı yasaklanan yetkilinin de hileli yöntemle tekrar ihaleye katıldığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 3 bilirkişi raporunda 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı kaydedildi.

- Ataşehir Belediyesinden açıklama

Ataşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 2013'te yapılan 2 farklı ihale dosyasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

"Mobilya ihaleleri" konulu soruşturma dosyasının, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme ve soruşturmalar ile yargılamalar neticesinde soruşturma izni verilmemesi ve mahkemeler nezdinde beraat kararlarıyla sonuçlandığı aktarılan açıklamada, diğer dosyanın ise billboard ihalesi hakkında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu ihalenin 2013'te yapıldığı ve Sayıştay denetiminden geçtiğine yer verilerek, kamu zararına ilişkin eleştiri ya da mevzuata aykırı herhangi bir tespitin de yapılmadığı ifade edildi.

Bunun geçen yıl yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlığınca ön inceleme konusu yapıldığı belirtilen açıklamada, dosyanın soruşturmasının hala devam ettiği anlatıldı.

Basında olayın "milyonlarca liralık ihale yolsuzluğu" olarak ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın kuruluşlarının maksatlı yapmaya çalıştığı algıya karşın belirtmek isteriz ki milyonlarca liralık ihale değil, sadece 55 bin liralık Billboard ihalesi ile ilgili inceleme halen devam etmektedir. Tüm kamuoyu bilmelidir ki; Belediyemizde yapılan bütün ihaleler başta Sayıştay olmak üzere ilgili merciler tarafından denetlenmiş, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır."