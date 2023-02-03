Dolar 18,82 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,82'ye yükselerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 17:07, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8160
|18,8170
|18,8240
|18,8250
|Avro
|20,6110
|20,6120
|20,3960
|20,3970
|Sterlin
|23,1770
|23,2690
|22,8320
|22,9240
|İsviçre Frangı
|20,6820
|20,7520
|20,3890
|20,4590
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7860
|18,8360
|18,7940
|18,8440
|Avro
|20,5710
|20,6310
|20,3560
|20,4160
|Sterlin
|23,1170
|23,3170
|22,7720
|22,9720