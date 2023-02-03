Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetlerdeki artışı, yüzde 27,46 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 25,17 ile bira, yüzde 23,83 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığındaki artış izledi.

Ocak ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 23,42 ile sağlık sigortası, yüzde 22,12 ile diğer kültür hizmetleri, yüzde 21,75 ile dişçilik ücreti, yüzde 20,36 ile dana eti, yüzde 18,38 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 17,96 ile ilaçlar yer aldı.

Geçen ay en fazla düşüşü ise yüzde 6,55 ile şehir gazı ve doğal gazda gerçekleşti. Bunu yüzde 4,64 ile çocuk giyim, yüzde 3,03 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,54 ile kadın giyim, yüzde 1,64 ile şeker, yüzde 1,03 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,94 ile erkek giyim, yüzde 0,46 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 0,22 ile margarinde gerçekleşti. En az fiyat artışı ise 0,69 ile pirinçte görüldü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren temel başlıklar Aylık değişim Başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetler 70,61 Temel hastane hizmetleri 27,46 Bira 25,17 Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı 23,83 Sağlık sigortası 23,42 Diğer kültür hizmetleri 22,12 Dişçilik ücreti 21,75 Dana eti 20,36 Demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı 18,38 İlaçlar 17,96

Geçen ay fiyatı en az artan veya en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle: