Adana'da 3 FETÖ sanığına hapis cezası verildi

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.K.M, M.G.C, Ö.E, E.G. ve G.A. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların Bank Asya hesaplarında örgüt elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığını ve örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını belirtti.

Savcı, "terör örgütü üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle kapatılan dernekte üyelikleri bulunduğunu aktardığı sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık A.K.M, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum yok, örgüte finansal destekte de bulunmadım. ByLock programını kullanmadım." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan A.K.M'yi 7 yıl 6 ay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında Ö.E'yi 5 yıl ve M.G.C'yi de 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. E.B. ve G.A'nın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, sanıkların ise mevcut hallerinin devamına da hükmetti.