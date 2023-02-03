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Ambulans şoförüne hakaret ettiği öne sürülen şüpheliye adli kontrol

Bakırköy'de trafikte sıkıştırdığı ambulansın şoförüne hakaret ettiği öne sürülen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 18:52, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 18:55
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Ambulans şoförüne hakaret ettiği öne sürülen şüpheliye adli kontrol

Bakırköy sahil yolunda 1 Şubat'ta hasta taşıyan ambulansı aracıyla sıkıştıran ve sonrasında el hareketi yapan sürücü hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi yaptırmamak için direnme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu adresi belirlenen şüpheli F.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürülen F.T, savcılıkta ifade verdikten sonra hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, F.T'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakimlik ayıca F.T'nin taşıt kullanmasının yasaklanmasını kararlaştırdı.

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