Türk halkı kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Araştırma yapıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Özel okullardan, öğretmenlerin SGK primiyle ilgili destek talebi
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.160 lira seviyesinden işlem görüyor
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma: Başkan yardımcıları da gözaltında
Motorine bir indirim daha geliyor
Motorine bir indirim daha geliyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
Bakan Nebati: Şu anda tek hedefimiz var, enflasyonu düşüreceğiz
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
EYT'ye ilişkin kanun teklifi, Komisyon'da kabul edildi
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Müşteri kredi çekilerek dolandırıldı, mahkeme Banka'yı kusurlu buldu
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Kendisini uzman olarak tanıtanlar küçük yatırımcıyı mağdur ediyor
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Borsa İstanbul'dan açığa satış işlemlerine ilişkin düzenleme
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
Motorine indirim, LPG'ye zam geldi
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
2023 yılı rütbe terfi sözlü sınav sonuçları açıklandı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
9 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağırıldı
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Otomobil satışında tüm zamanların ocak rekoru
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
Ak Parti'den açıklama: EYT ne zaman Genel Kurula gelecek?
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
MEB'den özel okul ücretlerindeki 'genel gider' kalemlerine takip
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
SGK Başkanı, Komisyon'da EYT'yi anlattı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
İstanbul'daki 5 konsolosluk bugün de kapalı
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
Akşener'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
EYT'nin bütçeye maliyeti 194,4 milyar lira
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
Erdoğan: Bugün Türkiye Yüzyılı'nı konuşabilir hale geldik
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
MEB, erken çocukluk eğitimini uluslararası arenada ele alacak
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.184 lira seviyesinden işlem görüyor
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Eski Ekonomi Bakanı Çelebi: Asgari ücret 10 bin TL olacak
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Anayasa Mahkemesi yeni başkanını seçecek
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
Yargı mensupları düzeltme istiyor: 3600'de kapsam genişleyebilir
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
'Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde sorun yok'
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
HAK-İŞ 'Kamu Çerçeve Protokolü' kapsamında çalışmalarını tamamladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türk halkı kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Araştırma yapıldı

ASAL Araştırma, 26 ilde gerçekleştirdiği ankette katılımcılara isim vermeden 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?' sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 48.7'si Recep Tayyip Erdoğan yanıtı verdi. Erdoğan'ı yüzde 16.3 oranla Kemal Kılıçdaroğlu ve yüzde 14.8 oranla Mansur Yavaş takip etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 11:53, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 12:09
Yazdır
Türk halkı kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyor? Araştırma yapıldı

ASAL Araştırma Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde 2 bin 520 kişiyle telefon yöntemiyle yaptığı anket çalışmasında katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz?" açık uçlu sorusunu yöneltti.

Ankete göre, kararsızlar ve cevap yok diyenler oransal olarak dağıtıldıktan sonra mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 48.7 oranıyla ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise yüzde 16.3 oranıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yer aldı. Onu yüzde 14.8 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Ankette, HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yüzde 7.1, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 5.5 ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ise yüzde 4.2 oy oranı bulunuyor.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİMİ CUMHURBAŞKANI OLARAK GÖRMEK İSTERSİNİZ? (AÇIK UÇLU SORU)

Recep Tayyip Erdoğan: %48.7
Kemal Kılıçdaroğlu: %16.3
Mansur Yavaş: %14.8
Selahattin Demirtaş: %7.1
Ekrem İmamoğlu: %5.5
Meral Akşener: %4.2
Ali Babacan: %0.9
Fatih Erbakan: %0.7
Muharrem İnce:%0.6
Abdullah Gül:%0.5
Ahmet Davutoğlu:%0.4
Temel Karamollaoğlu: %0.3

ERDOĞAN MI, MANSUR YAVAŞ MI?

Ankette ayrıca isim vererek katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 51.5 ile Erdoğan, yüzde 48.5 ile Mansur Yavaş yanıtını verdi.

ERDOĞAN MI, EKREM İMAMOĞLU MU?

Son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu kaldığında ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53.3 olurken, İmamoğlu diyenler ise yüzde 46.7 oranında çıktı.

ERDOĞAN MI, KILIÇDAROĞLU MU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılaşması durumunda ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 54.4 olurken, Kılıçdaroğlu'nu tercih edenlerin oranı yüzde 45.6 çıktı.

ERDOĞAN MI, MERAL AKŞENER Mİ?

Ankette, katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde son tura Recep Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener kalsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu da soruldu. Ankete katılanlar yüzde 56.1 ile Erdoğan, yüzde 43.9 ile Meral Akşener yanıtını verdi.

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI?

Anket çalışmasında tüm katılımcılara, "Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" açık uçlu sorusu da yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 44.2'si CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istedi. Kılıçdaroğlu'nu yüzde 25.3 oranla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 14.4 oranla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu izledi. Ankette, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmasını isteyenlerin oranı yüzde 6.0 çıkarken, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan için Altılı Masa'nın adayı olmalı diyenlerin oranı yüzde 1.4 oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aday olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 0.6 çıktı.

ALTILI MASANIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLMALI? (AÇIK UÇLU SORU)

Kemal Kılıçdaroğlu: %44.2
Mansur Yavaş: %25.3
Ekrem İmamoğlu: %14.4
Meral Akşener: %6.0
Ali Babacan: %1.4
Ahmet Davutoğlu:%0.6
Diğerleri: %8.1

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7. Tematik Kış Kampları Kapanış Programı'na video mesaj gönderdi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale: Onay makamı değiliz
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlale: Onay makamı değiliz
Saflar netleşiyor: Masa, 'Akşener'siz yola devam edebilir
Saflar netleşiyor: Masa, 'Akşener'siz yola devam edebilir
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AK Parti'de aday havuzu hazırlanıyor
AYM, Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı yayımlandı
AYM, Başkanlığı'na Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

Enflasyon farkı hesaplanırken yüzde 8 mi, yüzde 30 mu esas alınacak?

2023 yılının Temmuz ayında enflasyon farkı yüzde 30'a göre değil, yüzde 8'e göre hesaplanacak.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE ocakta yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 arttı- Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu- TÜFE son 11 ayın, Yİ-ÜFE son 13 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti
Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

Erken Al, En Avantajlı Fiyatları Yakala.

https://simurgluxury.com/?utm_source=memurlar&utm_medium=varyansmedya&utm_term=mobil_advertorial_tatil_firsati
AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

AYM'den iş müfettiş kadrolarına zamanında atanmayanlarla ilgili önemli karar

Anayasa Mahkemesi iş müfettiş yardımcılığından iş müfettişliği kadrosuna yapılacak atamalarda parasal hak kayıplarıyla ilgili önemli bir karar verdi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

3 Şubat 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

İşten ayrılış bildirgesine 'OHAL/KHK' kodu uygulaması hukuka aykırı bulundu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 02/08/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelgesinin ''2.1-Kapatılan işyerlerinden işten ayrılışı yapılacak sigortalılar'' başlıklı kısmının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.
YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

YÖK Kanunu kabul edildi: 50/d'li araştırma görevlilerine kadro

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmekte olan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.
Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 06.01.2023 tarih ve 67766056 sayılı yazısıyla Özel okullarda ücretsiz okutulacak öğrenciler nasıl belirleneceğini açıkladı.
AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

AYM'de başkan seçimi sonuçlandı..İşte adayların oy oranları

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle Yüksek Mahkemede bugün başkanlık seçimini yaptı. Görev süresi biten Arslan yeniden aday olarak 8 oyla seçildi. Diğer adaylar İrfan Fidan 5 ve Kadir Özkaya ise 2 oy aldı.
AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

AYM'den akademik personelin disiplin cezalarına ilişkin önemli karar

Anayasa Mahkemesi Akademik personelleri aldıkları disiplin cezalarıyla ilgili bazı hükümleri iptal etti.
Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak

Bursa Osmangazi Belediyesi 25 memur alımı yapacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Ankara beyaza büründü: Halay çekerek kutladılar

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü başkent Ankara'da cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yumuşak hava nedeniyle birçok Ankaralı sokağa çıktı. Bir grup ise karın gelişini halay çekerek kutladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 19 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 17 Mart 2023.
Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur?

Çamaşır kurutma havanın soğumasıyla birlikte birçok kişi için büyük bir problem haline geliyor. Peki soğuk havada çamaşırlar nasıl kurur? İşte o yöntem: