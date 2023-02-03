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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması

"EYT düzenlemesiyle 'kademeli prim sistemi getirildiği' şeklindeki söylem yalan, iftira"- "Yeni şart getirmiyoruz, daha önceden var olan üç şarttan yaş şartını tamamen kaldırıyoruz. Şart ilave etmiyoruz, tam tersine yaş şartını kaldırıyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 12:46, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 12:47
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AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması

- AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirmediklerini belirterek, "Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira." dedi.

Akbaşoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edilen EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Teklifi, salı günü TBMM Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başvurularını yapabileceğini belirtti.

Başvurularda e-Devlet'in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici olacağını dile getiren Akbaşoğlu, "Arzu eden SGK'ye bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da yapıldı." diye konuştu.

Yürürlükteki mevzuata göre, EYT'lilerin, hangi ay müracaat ettilerse takip eden ay başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazandığına değinen Akbaşoğlu, "EYT'liler 1 Mart'tan itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler." dedi.

Akbaşoğlu, 1999'daki yasal düzenleme kapsamında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını taşıyanların emekli olabildiğini anımsattı.

- "Toplumun sorunları bizim sorunumuzdur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugünkü mevzuata göre, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini dolduran, 9 Eylül 1999'dan önce sisteme giren veya yürürlükteki kanunlara göre borçlanma yoluyla sigortalılık başlangıcını bu tarihten önceye taşıyabilen herkesin istisnasız şekilde emekli olabileceği müjdesini verdiğini anımsatan Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de bu çerçeveyi kanun teklifine dönüştürmüştük. Mevcut olan üç şarttan yaş şartını kaldırmıştık. Zaten EYT platformlarının taleplerinin ana odak noktası buydu. Bunun yanında tabii başka başlıklar altında farklı taleplerde bulunan toplumsal kesimler de söz konusu oldu. Biz bu konularla ilgili her zaman çalışmalarımızı, değerlendirmelerimizi yapageldik. Bundan sonra da toplumun sorunları bizim sorunumuzdur. Onlara çözüm bulmak da her zaman bizler tarafından ortaya koyulmuştur. Asgari ücreti, sözleşmeli personeli, 3600 ek göstergeyi Cumhur İttifakı olarak bizler yaptık. Bundan sonra sırasıyla bütün sorunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız."

- "Muhalefet konuyu sabote etmeye çalışıyor"

Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesi konusunda algı yönetimi oluşturulmaya çalışıldığını söyleyerek, "Büyük bir reformu gerçekleştiren, müjdeyi sunan, toplamda 5 milyon insanın yararlanabileceği bir kanun teklifinin yasalaşma sürecini sabote etmek, çarpıtmak isteyen bir muhalefet ve onlarla beraber hareket eden bir yapı söz konusu. Bu, gerçeği saptırmaktır." ifadesini kullandı.

"EYT teklifiyle ilave şartlar getirildi" iddiasına değinen Akbaşoğlu, "Bu, külliyen yalan, iftira. Hukuken dezenformasyon anlamında kamuoyunu yanıltmaya dönük bir yanlış. Asla yeni, ilave şart getirmiyoruz, daha önceden var olan üç şarttan yaş şartını tamamen kaldırıyoruz. Şart ilave etmiyoruz, tam tersine yaş şartını kaldırıyoruz. İşin hakikati budur, bunun dışında hiç kimseye itibar edilmemesi lazım. Muhalefet, bu konuyu sabote etme, değersizleştirme noktasında çarpık bir zihniyetle, EYT'lilerin sevincini ortadan kaldırmaya dönük bir tutumla hareket ediyor." değerlendirmesini yaptı.

EYT düzenlemesine yönelik iddialara tepki gösteren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Teklifimizle kademeli prim sistemi getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira. AK Parti'den önce çıkan kanun üç şart getirmişti; sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartı. Biz bu üç şarttan yaş şartını ortadan kaldırarak 2 milyon 250 bin insanımızın 2023 içinde emekli olabilmek hakkını getiriyoruz. Allah'ın izniyle aileleriyle beraber 10 milyon insanımıza dokunmuş oluyoruz. Sigortalılık süresini 9 Eylül 1999'dan öncesine taşıyabilen bütün kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, 3-5 sene sonra bu yasadan yararlanabilme haklarını getiriyoruz. Onların da yaklaşık 5 milyon çalışanımız olduğunun bilinmesini istiyorum. Bu konuda herkes müsterih olsun."

Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlaya dayalı büyüme modelinin meyvelerini aldıklarını dile getirerek, "Türkiye güçlü bir ülke; ekonomisi, bütçesi güçlü. Dolayısıyla bugün milyonlarca insanın emekliliğini karşılayabilecek bir sosyal güvenlik sistemimiz var. EYT'li kardeşlerimize hayırlı olsun. Bundan sonra 'durmak yok, yola devam' diyerek her bir meseleyi masamızın üzerinde değerlendireceğiz, toplum kesimlerinin tamamının sorunlarını çözüm önerilerimizle neticelendirileceğiz." diye konuştu.

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