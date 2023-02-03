Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Şubat 2023 13:30, Son Güncelleme : 03 Şubat 2023 13:02
Siyahgül Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde bir evin balkonunu cam sistemle kapatmak için çalışan Muhammet Nahsen Çiftçi (27) elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi ilk müdahalenin ardından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırdı.
Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız