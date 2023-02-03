6 kentte dikkat çeken sonuçlar: Ankara'da Millet İttifakı önde

ORC Araştırma Şubat ayına ait Siyasi Eğilimler Araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Çeşitli kentlerde vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, verilen yanıtlara göre partilerin ve ittifakların aldığı oy oranları şöyle:

ANKARA

AKP: Yüzde 31.1

CHP: Yüzde 27.2

İYİ Parti: Yüzde 20.3

MHP: Yüzde 6.3

HDP: Yüzde 4.2

Gelecek: Yüzde 2.8

DEVA: Yüzde 2.4

Cumhur İttifakı: Yüzde 37.6

Millet İttifakı: Yüzde 53.4

KONYA

AKP: Yüzde 41.4

İYİ Parti: Yüzde 16.9

Gelecek: Yüzde 15.2

CHP: Yüzde 12.5

MHP: Yüzde 7.5

HDP: Yüzde 2.5

DEVA: Yüzde 1.8

Cumhur İttifakı: Yüzde 48.9

Millet İttifakı: Yüzde 47.2

KOCAELİ

AKP: Yüzde 34.3

CHP: Yüzde 22.9

İYİ Parti: Yüzde 21.3

HDP: Yüzde 5.7

MHP: Yüzde 5.3

Gelecek: Yüzde 2.3

DEVA: Yüzde 2

Cumhur İttifakı: Yüzde 39,6

Millet İttifakı: Yüzde 49.3

ANTALYA

CHP: Yüzde 31.5

İYİ Parti: Yüzde 25.5

AKP: Yüzde 23.1

HDP: Yüzde 5.8

MHP: Yüzde 5.5

Gelecek: Yüzde 2.2

DEVA: Yüzde 1.9

Cumhur İttifakı: Yüzde 28.6

Millet İttifakı: Yüzde 61.7

RİZE

AKP: Yüzde 47.3

CHP: Yüzde 26.4

İYİ Parti: Yüzde 13.7

MHP: Yüzde 5.3

Gelecek: Yüzde 2.1

DEVA: Yüzde 1.5

SP: Yüzde 1.2

Cumhur İttifakı: Yüzde 52.6

Millet İttifakı: Yüzde 45.1

BURSA

AKP: Yüzde 34.3

CHP: Yüzde 24.1

İYİ Parti: Yüzde 20.6

MHP: Yüzde 5.1

HDP: Yüzde 4.2

Gelecek: Yüzde 2.4

YRF: Yüzde 2.1

Cumhur İttifakı: Yüzde 39.4

Millet İttifakı: Yüzde 49.6