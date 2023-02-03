Kılıçdaroğlu: İsmim üzerinde mutabakat sağlanırsa itirazım olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.

Gündeminde yaklaşan 6'lı masa toplantısı ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci vardı.

"Masa adaylığımı isterse, itirazım olmaz"

Kılıçdaroğlu, "peki ya sizin oyunuz ne olur eğer temel karamollaoğlu sizin adınızı getirirse, itiraz eder misiniz? sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Diyelim ki ismi üzerinde mutabık olduğunda elbette ki bu görev yapmak onurlu bir şeydir. Biz, hayır siz benim niye adımı öne sürüyorsunuz özel bir itirazım olmaz. Zaten işin doğasına aykırı olur o zaman, mutabakatın dışına çıkmak olur o zaman."

13 Şubat'taki 6'lı masa toplantısı

Altı liderin, bir araya gelerek bir mutabakat çerçevesinde cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, 13 Şubat'taki toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Gündemi Temel Bey belirliyor. Her toplantıda gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan liderler arasında birinci turunu yapar, ön görüşmeleri yapar. Sonra bunu biraz daha olgunlaştırır, ikinci turunu yapar. İkinci tur sonunda da toplantının gündemini belirler. Biz o gündeme göre arkadaşlarımızla görüşürüz, tartışırız ve liderler toplantısına katılırız."